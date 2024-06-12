Киев, 12 июня, 2024, 18:20 — ИА Регнум. В реке Тиса на границе с Румынией 12 июня обнаружили тело мужчины, который утонул при попытке покинуть Украину, сообщили в госпогранслужбе страны.

РИА Новости/А. Кулешов

«Мужчину в реке без признаков жизни обнаружил во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд. Тело погибшего вынесло течением к украинскому берегу. Это уже 35-й такой случай», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что на место направились сотрудники Государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям и представители Национальной полиции, которые установят личность погибшего.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая стало известно, что пограничники на Украине усилили контроль на реке Тисе из-за того, что уклонисты пытаются переплыть её, сбегая за границу. Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова рассказала, что для выявления нарушителей используют датчики движения и беспилотники. Многие, несмотря на штрафы, испытывают удачу неоднократно, одного останавливали четыре раза.

В начале июня появилась информация, что на Украине среди уклонистов появились первые погибшие в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки.

На Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

После принятия закона украинские мужчины любой ценой стараются покинуть страну. 10 июня стало известно, что 32 украинца незаконно пересекли границу страны с Венгрией на грузовике с военными номерами. Проверка показала, что это транспортное средство не состояло на учете в воинских частях и оказалось невоенным. Пустую машину нашли на венгерской стороне.

8 июня сообщалось, что в Закарпатье задержали владельца гостиницы по подозрению в помощи уклонистам в пересечении границы со Словакией. По данным украинского издания «Страна. ua», мужчина, предположительно, через социальные сети искал уклонистов, селил их в своём гостиничном комплексе в Закарпатье, а потом самостоятельно вывозил за рубеж. Стоимость услуг он оценивал в $8 тыс. (более 715 тыс. рублей. — Прим. ред.).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации актом геноцида украинцев. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что уклонение мужчин от мобилизации на Украине дошло до рекордных масштабов. Закон фактически лишил украинских мужчин призывного возраста всех прав, добавил дипломат.