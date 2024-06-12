Москва, 12 июня, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Награждение государственной премией является лишь этапом в общей работе, заявил президент России Владимир Путин 12 июня во время неформальной беседы с награждёнными лауреатами после церемонии вручения в Кремле медалей «Герой Труда Российской Федерации» и госпремий. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Александр Казаков/ТАСС

«Один из награждённых сказал, что он выполнил задачу, но мне кажется, что сегодняшнее событие, сегодняшнее награждение — это только этап в общей работе», — сказал глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895117" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Путин заявил о необходимости продолжать работать по всем направлениям, а также поздравил лауреатов с награждением.

Глава государства в ходе церемонии отметил, что День России символизирует неразрывность побед прошлого, настоящего и будущего, отметив важность всех этапов её истории. Он также назвал уважение к труду и людям труда одной из важнейших ценностей общества и на высочайшем уровне отметил достижения тружеников. Президент призвал всех граждан России к сплочению для решения масштабных задач, так как от этого зависит будущее Родины.

Награды получили представители самых разных отраслей. В своих выступлениях они заявляли о готовности добиваться новых побед, чтобы сделать Россию страной, лидирующей по многим направлениям. Лауреаты также выразили благодарность Путину за его вклад в развитие отраслей и возрождение государства. Он, в свою очередь, призвал государственные органы не мешать таким людям. Президента поразило, каких результатов добились лауреаты в работе.