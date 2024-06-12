Москва, 12 июня, 2024, 16:55 — ИА Регнум. На Таганско-Краснопресненской («фиолетовой») линии московском метро остановилось движение на участке от «Текстильщиков» до «Котельников».

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«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от «Текстильщиков» до «Котельников». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что на юго-восточном участке «фиолетовой» ветки из-за дерева на пути временно увеличили интервалы движения.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве на Сокольнической линии метро («красная» ветка) 31 мая вечером произошёл масштабный сбой в движении. Движение поездов приостановили от «Университета» до «Парка культуры».

Как сообщили в департаменте транспорта столицы, сбой произошёл по причине незначительной технической неисправности. Движение 1 июня восстановили.