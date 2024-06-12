Москва, 12 июня, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Биографии ставших лауреатами государственных премий и удостоенных звания Героя Труда людей можно сравнить с приключенческой литературой. Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин после церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле.

Александр Казаков/РИА Новости

Глава государства отметил, что при ознакомлении с материалами таких мероприятий в той или иной мере происходит погружение в информацию, связанную с деятельностью и жизненными достижениями в работе лауреатов и награжденных, а также подобных им людей.

«Хочу поделиться с вами своими впечатлениями на этот счёт. Вот когда начинаешь всё это читать, то всё это смотрится как какая-то приключенческая литература. Я говорю совершенно искренне», — сказал он.

Президент пояснил, что от этого чтения невозможно оторваться, так как из него можно узнать, что и как делали, к чему пришли и чего добились лауреаты и награждённые.

Глава государства в ходе прошедшей ранее 12 июня церемонии награждения отметил, что День России символизирует неразрывность побед прошлого, настоящего и будущего, отметив важность всех этапов её истории. Он также назвал уважение к труду и людям труда одной из важнейших ценностей общества и на высочайшем уровне отметил достижения тружеников. Президент призвал всех граждан России к сплочению для решения масштабных задач, так как от этого зависит будущее Родины.

Награды получили представители самых разных отраслей вместе. В своих выступлениях они заявляли о готовности добиваться новых побед, чтобы сделать Россию страной, лидирующей по многим направлениям. Лауреаты также выразили благодарность Путину за его вклад в развитие отраслей и возрождение государства. Он в свою очередь призвал государственные органы не мешать таким людям. Президента поразило, каких результатов добились лауреаты в работе.