Ереван, 12 июня, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Армения выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда власти страны посчитают нужным. Об этом заявил 12 июня премьер-министр республики Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр республики Армения Никол Пашинян

«Выйдем. Мы решим, когда», — сказал глава правительства.

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос оппозиционного депутата о причинах сохранения Ереваном членства в организации, несмотря на недовольство её работой.

«А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», — добавил Пашинян.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян в марте заявил о возможном выходе Армении из ОДКБ, если организация не определится с тем, что считает суверенной территорией республики. При этом в ходе делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван в мае уступил Баку четыре приграничных села.

Также в мае Пашинян заявил, что две страны ОДКБ якобы участвовали в подготовке войны с Арменией в 2020 году, когда шел вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Он не назвал, что это за страны и не привёл доказательств.

Представитель МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван не будет финансировать Организацию договора о коллективной безопасности в 2024 году. Министерство иностранных дел России отметило, что Армения и ранее допускала задолженности при оплате в бюджет блока, но вопрос решали в рабочем порядке. В этом году республика должна была внести в бюджет ОДКБ 53,22 млн рублей.

Глава МИД Сергей Лавров в сентябре 2023 года заявил, что прозападное лобби в Армении толкает республику на действия против России. Он добавил, что и армянское руководство периодически «подливает масла в огонь».