Москва, 12 июня, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в самом недалеком будущем надеется побывать в Донбассе.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Мы уже открыли наши представительства в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожье и Херсонщина на очереди. <…> Я надеюсь в самом недалеком будущем побывать там», — сказал глава МИД России на встрече с детьми из Мариуполя, родители которых трагически погибли в результате обстрелов ВСУ.

Лавров отметил, что в ходе визита планирует встретиться с сотрудниками представительств Министерства иностранных дел и пообщаться с людьми, которые находятся на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, в марте глава МИД уже упоминал возможную поездку в Донбасс. Лавров планировал посмотреть, в чём нуждаются сотрудники представительств. МИД и его заграничные учреждения оказывают гуманитарную помощь новым регионам России, а «ребята с передовой» присылают в министерство ответные видео с приветственными словами, рассказал также Лавров.

В январе 2024 года на заседании Совета Безопасности ООН Лавров заявил, что Россия достигнет своих целей в ходе специальной военной операции на Украине и тогда россияне и украинцы снова будут жить как братские народы. В подтверждение своих слов он привёл в пример Крым и новые регионы России, где мирно живут русские, украинцы и представители других народов.