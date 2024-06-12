Тверь, 12 июня, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В Твери сегодня, 12 июня, состоялось торжественное перенесение мощей святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского из Воскресенского собора в восстановленный Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери состоялось торжественное перенесение мощей князя Михаила Тверского

Утром в Воскресенском соборе прошла литургия, которую возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Затем по улицам Твери прошёл крестный ход. Он завершился в Спасо-Преображенском соборе молебном перед мощами святого.

«Это историческое событие происходит в День России. Михаил Ярославич — пример великого государственного служения и подвига ради своего народа, — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Сегодняшнее событие, которое объединило несколько тысяч человек, показывает, насколько мы крепки духом и сильны нашей верой».

«Это глубоко духовное и значимое для всех нас событие, для православия на нашей земле, для нашего города и для всей нашей Русской земли. Святой благоверный князь Михаил Тверской вписал своё имя в летопись великой русской истории навсегда», — сказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Участниками исторического события перенесения мощей святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского из Воскресенского в Спасо-Преображенский собор стали парламентарии, духовенство, семьи участников специальной военной операции и многодетные семьи, представители общественных и молодёжных организаций региона, жители и гости Твери.

Во все исторические эпохи князь Михаил Тверской был особо чтим как небесный заступник Верхневолжья. Мощи святого долгое время покоились в заложенном им Спасо-Преображенском соборе. После революции и разрушения собора святыня хранилась в запасниках Тверского музея, но была утрачена во время оккупации города Калинина.

В 2018 году, в год 700-летия подвига святого князя, патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в дар Тверской митрополии крупную частицу мощей благоверного князя. В том же году ковчег с частицей мощей святого был принесён в восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор. После ковчег хранился в Воскресенском соборе. И вот сегодня частица мощей в исторической раке вернулась под своды уже воссозданного Спасо-Преображенского собора.