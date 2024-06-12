Москва, 12 июня, 2024, 15:41 — ИА Регнум. До конца 2026 года в Москве возведут семь пешеходных мостов, сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Сейчас строим три моста. Сооружение через Водоотводный канал Москвы-реки станет частью единого туристического маршрута от Парка Горькогo к Балчугу и «ГЭС-2». Мост через реку Яузу вблизи МГТУ им. Н. Э. Баумана позволит удобно передвигаться между учебными корпусами вуза пешком или на велосипеде. Ещё один, через Нагатинский затон, соединит жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со станцией «Нагатинский Затон» БКЛ», — заявил градоначальник.

Он добавил, что ещё четыре объекта проектируют. Два из них возведут в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки. Также построят мосты через Москву-реку на Островной улице и в сторону парка «Фили».

Как сообщало ИА Регнум, некоторые из мостов возведут в рамках развития Мнёвниковской поймы. В их число вошли два сооружения через Москву-реку в створе ул. Мясищева и рядом с ул. Новозаводской, два велопешеходных моста через Москву-реку на ул. Островной и в сторону парка «Фили». Мэр Москвы добавил, что в пойме продолжают активно строить жильё, спортивный кластер и офисы. На утверждение отправили концепцию благоустройства набережных.

В феврале Собянин проверил строительство моста через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Он отметил, что мост значительно улучшит транспортную ситуацию для 300 тысяч горожан. Длина сооружения составит 231 метр. Здесь обустроят четыре полосы движения в каждом направлении. Также появятся тротуары для пешеходов.