Москва, 12 июня, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Москва признательна Гаване за принципиальную позицию по украинскому конфликту. Об этом 12 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Мы признательны кубинским друзьям за принципиальную позицию по ситуации вокруг Украины», — сказал он.

Лавров отметил, что Куба с самого начала дала оценку происходящего с изложением истинных причин того, что началось и что готовилось Западом в течение долгих лет.

Министр выразил благодарность за то, что Гавана продвигает эту объективную и последовательную линию на различных площадках, в том числе в рамках Движения неприсоединения.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным пожелал России победы в специальной военной операции. Он также осудил геополитические манипуляции США и угрозу приближения НАТО к границам России. Кубинский лидер добавил, что Москва всегда может рассчитывать на поддержку Гаваны.