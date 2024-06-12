Москва, 12 июня, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Перед государственными органами России стоит задача поддерживать людей, которые верят в будущее страны и многое делают для неё, заявил 12 июня президент Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» и госпремий.

Максим Блинов/РИА Новости

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895088" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Задача государственных органов — не мешать таким людям, как вы…» Владимир Путин

Президент привёл слова ректора МГУ Виктора Садовничего о том, что его всегда окружали люди, которые верили в будущее России.

«Задача государственных органов — не мешать таким людям, как вы. Замечать то, что вы делаете, поддержать. Но повестку развития определяют как раз такие люди, как вы», — сказал Путин.

Президент отметил, что на него произвела впечатление информация о том, чего смогли добиться в работе сегодняшние награждённые и лауреаты.

«Когда начинаешь всё это читать, то всё это смотрится как какая-то приключенческая литература. Я говорю совершенно искренне, потому что невозможно оторваться от чтения», — сообщил Путин.

В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в День России прошла церемония вручения золотых медалей «Герой Труда» и награждение лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

Президент поздравил всех жителей страны с праздником — Днём России, назвав его символом неразрывности российской государственности. Он назвал ответственность за судьбу страны и патриотизм теми качествами, которые сегодня объединяют жителей России. Президент подчеркнул, что только сообща удастся решить те масштабные задачи, которые стоят перед страной.

Глава государства 12 июня подписал указы о присуждении деятелям науки и культуры, а также участникам благотворительной деятельности государственных премий.