Путин назвал задачей госорганов поддержку людей, верящих в будущее России
Москва, 12 июня, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Перед государственными органами России стоит задача поддерживать людей, которые верят в будущее страны и многое делают для неё, заявил 12 июня президент Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» и госпремий.
Президент привёл слова ректора МГУ Виктора Садовничего о том, что его всегда окружали люди, которые верили в будущее России.
«Задача государственных органов — не мешать таким людям, как вы. Замечать то, что вы делаете, поддержать. Но повестку развития определяют как раз такие люди, как вы», — сказал Путин.
Президент отметил, что на него произвела впечатление информация о том, чего смогли добиться в работе сегодняшние награждённые и лауреаты.
«Когда начинаешь всё это читать, то всё это смотрится как какая-то приключенческая литература. Я говорю совершенно искренне, потому что невозможно оторваться от чтения», — сообщил Путин.
В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в День России прошла церемония вручения золотых медалей «Герой Труда» и награждение лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.
Президент поздравил всех жителей страны с праздником — Днём России, назвав его символом неразрывности российской государственности. Он назвал ответственность за судьбу страны и патриотизм теми качествами, которые сегодня объединяют жителей России. Президент подчеркнул, что только сообща удастся решить те масштабные задачи, которые стоят перед страной.
Глава государства 12 июня подписал указы о присуждении деятелям науки и культуры, а также участникам благотворительной деятельности государственных премий.