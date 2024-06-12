Москва, 12 июня, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аномалией ситуацию, когда США включили Кубу в список спонсоров терроризма, при этом сами удерживая гегемонию методами террора.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Выступаем за исключение Кубы из американского списка государств — спонсоров терроризма. Это абсолютная аномалия», — заявил глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Лавров в этой связи указал на то, что США пытаются удержать ускользающую гегемонию в мировых делах путём экономического, финансового, дипломатического терроризма наряду с прямым финансированием террористических атак киевского режима против мирных жителей России.

На пресс-конференции российский министр добавил, что Москва и Гавана продолжат наращивать координацию по Латинской Америке и Карибскому бассейну и развивать отношения с Сообществом латиноамериканских и карибских стран, Боливарианским альянсом для народов Америки и Ассоциацией карибских государств.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2021 года администрация бывшего президента США Дональда Трампа включила Кубу в список стран — спонсоров терроризма. В начале 2023 года Вашингтон решил возобновить контакты с Кубой на уровне правоохранительных ведомств.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель 16 мая этого года призвал США исключить страну из списка спонсоров терроризма. Он отметил, что республика сотрудничает в борьбе против терроризма.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 7 июня заявил, что США следят за ситуацией вокруг визита российских судов на Кубу. В порт Гаваны 12 июня прибудет группа кораблей ВМФ России в состав фрегата «Адмирал Горшков», атомной подлодки «Казань», танкера «Академик Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер». Визит продлится до 17 июня.