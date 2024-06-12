Париж, 12 июня, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России добились своей цели, ослабив украинскую армию в Харьковской области. Об этом 10 июня заявил отставной полковник французской армии Бертран Дарра в интервью LCI.

РИА Новости / Виктор Антонюк

Как пояснил военачальник, в ходе наступления под Харьковом российские военные сумели оттянуть силы ВСУ на других участках линии боевого соприкосновения, что ослабило украинскую армию.

Эксперт уточнил, что также армия России смогла подорвать логистические потоки ВСУ, так как своими действиями спровоцировала эвакуацию из Харькова.

«Выходит, русским все же удалось добиться своего», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские военные сохраняют инициативу и контролируют ситуацию в Харьковской области, несмотря на усилия ВСУ. Эксперт отметил, что командование украинской армии продолжает отправлять на это направление дополнительные подкрепления и резервы.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 11 июня рассказал об освобождении российскими военными Тимковки в Харьковской области и Артёмовки в ЛНР. Он отметил что армия России также нанесла удары по позициям ВСУ возле Купянска в Харьковской области и Невского в ЛНР.

Президент Владимир Путин 7 июня рассказал, что ВС России с начала года освободили от ВСУ территорию площадью 880 квадратных километров и 47 населённых пунктов в Донбассе. Глава государства добавил, что темп решения задач СВО можно увеличить, но это приведёт к увеличению потерь среди российских военных, забота о жизнях и здоровье которых важнее.