Брисбен, Австралия, 12 июня, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Австралийская спортсменка Ариарне Титмус установила мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем на национальных соревнованиях в Брисбене.

Xu Chang/Global Look Press

Пловчиха показала результат одна минута 52,23 секунды в финальном заплыве. Прошлый рекорд принадлежал её соотечественнице Молли О’Каллаган. На прошлогоднем чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке она преодолела дистанцию за одну минуту 52,85 секунды.

В финале в Брисбене О’Каллаган заняла второе место, показав результат 1 минута 52,48 секунды и побив личный рекорд.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года китайский пловец Пань Чжаньлэ победил на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе и установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 46,80 секунды.

В июле 2023 года российский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине в полуфинальном заплыве финала Кубка страны по плаванию в Казани. Спортсмен завершил дистанцию с результатом 23,55 секунды. Колесников побил предыдущий рекорд в 23,71 секунды американца Хантера Армстронга 2022 года.