Москва, 12 июня, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В День России следует отмечать 1200-летнюю непрерывную историю российского государства, заявил помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала журналиста Владимира Соловьева «Соловьев. Live».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Владимир Мединский

«Надо, безусловно, забыть про эту Декларацию о госсуверенитете <…> Все-таки День России должен быть днем, когда мы отмечаем 1200-летнюю непрерывную историю российского государства», — заявил он.

Мединский добавил, что Декларацию о госсуверенитете должен знать узкий круг профессиональных юристов. Он напомнил, что новгородские историки считают, что если первый князь Рюрик прибыл в Новгород из Северных морей в 862 году, то он мог сделать это только в первой половине июня, потому что тогда в мае вскрывали льды.

Помощник президента рассказал о начале российского государства, русской земле и народах. Русская земля — это понятие не географическое, пояснил Мединский. Он добавил, что земля — это синоним государства.

Как сообщало ИА Регнум, более 400 человек в День России 12 июня исполнили гимн страны на Рюриковом городище в Великом Новгороде.

Путин поздравил россиян с Днём России. Он назвал этот праздник символом неразрывного пути Отечества. Глава государства добавил, что слава и державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза.