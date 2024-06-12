Челябинск, 12 июня, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Центральный районный суд Челябинска на два месяца отправил под арест обвиняемую по делу генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о педофилии. Об этом сообщили в областном Следственном управлении СК.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявили в пресс-службе.

Другие подробности в ведомстве не привели.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня гендиректора завода Павла Ходоровского арестовали по делу о педофилии. И. о. старшего помощника руководителя регионального главка ведомства Екатерина Бочкарева заявила, что уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности возбудили в отношении Ходоровского и иных лиц.

11 июня стало известно о задержании Ходоровского по подозрению в педофилии. Его заподозрили в совращении и вступлении в интимную связь с несовершеннолетними девочками. Сообщалось, что он мог платить им за это деньги.

Ходоровский родился в 1951 году в Челябинске. Окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института. После трудился на заводе профнастила, занимал пост начальника металлургического отдела центра патентных услуг. В начале 90-х устроился на ЧЭМК. С 1991 года работал помощником гендиректора по внешнеэкономической деятельности, с 1996 года занял должность коммерческого директора. На посту гендиректора ЧЭМК находится с 2001 года.