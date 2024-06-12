Каховка, Херсонская область, 12 июня, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины нанесли удары по общественной приёмной администрации и трансформаторам в Каховке, часть города осталась обесточена, сообщил 12 июня глава администрации округа Павел Филипчук.

Телеграм-канал t. me/filipchukp

«Враг лютует. Не может пережить нашего праздника», — написал он в Telegram-канале.

Филипчук сообщил о частичном отсутствии электричества в Каховке и ряде населенных пунктов округа. Глава администрации добавил, что так выглядят бессилие и злоба ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 9 июня сообщил, что один человек погиб и двое получили ранения в результате ударов ВСУ. Он сообщил о гибели 25-летнего парня в Новой Маячке и ранении женщины. Ещё один мужчина получил минно-взрывную травму в Новой Каховке.

В тот же день в Новой Маячке из-за обстрела ВСУ погиб один мирный житель, ещё один получил ранение.