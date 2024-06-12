Пекин, 12 июня, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Посол России в Пекине Игорь Моргулов выразил признательность Китаю за отказ участвовать в «мирном саммите» по Украине, который состоится в Швейцарии.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Признательны китайским и другим друзьям, отказавшимся от участия в этом бессмысленном бутафорском мероприятии», — заявил посол на торжественном приёме в посольстве ко Дню России.

По его словам, при подготовке к так называемой мирной конференции отчётливо стало видно, что мировое большинство не приняло попытки Запада изолировать Россию и затянуть в свои ряды развивающиеся государства, спровоцировав блоковое противостояние.

Дипломат отметил, что украинский конфликт отражает борьбу любого суверенного государства за право учитывать его законные интересы в сфере безопасности и не позволять внешним силам влиять на внутренние дела страны.

В торжественном приёме участвовали дипломаты из Китая и других стран, представители китайских ведомств и компаний. Его посетил заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Пэн Цинхуа и специальный представитель правительства по делам Евразии Ли Хуэй.

Власти Швейцарии планируют провести конференцию по Украине 15–16 июня на курорте Бюргеншток. Берн не пригласил российских представителей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня в МИД Китая заявили, что Пекин не примет участия в конференции по Украине. По словам официального представителя ведомства Мао Нин, мирную конференцию по Украине должны признавать и Москва, и Киев, в ней все должны участвовать на равноправной основе и все мирные проекты обсуждать справедливо.

10 июня президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что в качестве участников конференции по Украине зарегистрировались 90 стран. По её словам, половина участников представит Европу и Северную Америку, другая половина — из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. Однако 12 июня радиостанция «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в реестр нежелательных организаций) сообщила, что количество стран — участниц «мирной конференции» снизилось с 93 до 78. Какие страны в итоге приняли решение отказаться от участия в саммите по Украине, не уточняли.

В марте президент России Владимир Путин назвал паноптикумом предстоящую «мирную» конференцию в Швейцарии. Глава государства отметил, что на Западе признают, что без Москвы этот вопрос разрешить нельзя, и заявляют, что российской стороне не место на этом мероприятии.

Любые переговоры по Украине без участия России бесполезны, отметил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он добавил, что страны НАТО не стремятся к мирному регулированию ситуации. Они продолжают накачку киевского режима деньгами и оружием, а военные инструкторы проводят интенсивное обучение военнослужащих ВСУ, напомнил Шойгу.