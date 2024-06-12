Москва, 12 июня, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Генерального директора электрометаллургического комбината в Челябинске Павла Ходоровского арестовали по делу о педофилии, сообщил 12 июня областное Следственное управление Следственного комитета.

ИТАР-ТАСС/Дмитрий Астахов

«По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила и. о. старшего помощника руководителя регионального главка ведомства Екатерина Бочкарева.

Она добавила, что директора задержали, ему предъявили обвинения. В отношении него и иных лиц возбудили уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.

Как 11 июня сообщало ИА Регнум, гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината задержали по подозрению в педофилии. Его заподозрили в совращали и вступлении в интимную связь с несовершеннолетними девочками. Сообщалось, что он мог платить им за это деньги.

Ходоровский родился в 1951 году в Челябинске. Окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института. Работал на заводе профнастила, занимал пост начальника металлургического отдела центра патентных услуг. В начале 90-х пришёл работать на ЧЭМК. С 1991 года трудился помощником гендиректора по внешнеэкономической деятельности, с 1996 года стал коммерческим директором. Пост гендиректора ЧЭМК занимает с 2001 года.