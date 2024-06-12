Берлин, 12 июня, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Крупнейший немецкий импортёр газа Uniper объявил о решении расторгнуть долгосрочные контракты с компанией «Газпром экспорт» на поставку российского газа, сообщила 12 июня компания.

Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

«Сегодня Uniper <…> юридически завершила долгосрочные отношения по поставкам газа с российской государственной компанией «Газпром экспорт», — сообщила пресс-служба немецкого импортёра газа.

Арбитражный суд 7 июня предоставил немецкой компании право на расторжение контрактов и присудил ей компенсацию в размере 13 млрд евро. В компании заявили, что с июня 2022 года поставлялись лишь ограниченные объемы газа, а с конца августа 2022 года поставки прекратились. При этом долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями по-прежнему действовали.

Президент России Владимир Путин в феврале заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Российский лидер посоветовал странам Европы самим решить, заинтересованы они в приобретении газа у РФ или нет.

Bloomberg со ссылкой на свои источники 10 июня сообщило, что чиновники из руководства ЕС и европейских стран вступили в переговоры с Киевом по поводу продления соглашения о транзите газа из России в Европу через Украину. В ЕС, в частности, боятся, что неиспользуемые газопроводы могут прийти в негодность или подвергнуться ударам в ходе боевых действий.