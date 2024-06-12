Москва, 12 июня, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Роскомнадзор изучает возможность по умолчанию блокировать звонки из-за границы для защиты абонентов от мошеннических действий, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Блокировка звонков из-за границы по умолчанию может стать способом защиты абонентов со стороны операторов связи. <…> По данным ведомства, в настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков из Украины и других стран», — отметило издание.

В ведомстве пояснили, что конечное решение планируется оставить за абонентом. Он сможет выбрать: принимать или не принимать заграничные звонки, оградить себя от всех вызовов из других стран или общаться с живущими за границей абонентами из списка контактов.

В настоящее время Роскомнадзор начал прорабатывать с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал подготовку законопроекта, запрещающего массовые спам-обзвоны. Он отметил, что у абонентов выработалось напряжённое отношение к любым входящим голосовым звонкам, поэтому планируют запретить рекламные обзвоны, в том числе роботизированные.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки. Согласно документу, ужесточается ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. Новый закон увеличивает размер штрафов за несоблюдение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи: для граждан они составят 10–20 тыс. рублей, для должностных лиц 20–100 тыс. рублей, для юрлиц от 300 тыс. до 1 млн рублей.

7 апреля министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отмечал, что число тяжких преступлений в России возросло из-за случаев дистанционного мошенничества. У МВД есть данные о том, что заказчики находятся на Украине, отметил глава ведомства.