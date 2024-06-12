Брюссель, 12 июня, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение Берлина позволить Вооружённым силам Украины применять поставляемое Германией оружие в Харьковской области.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Ранее, 31 мая, официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что в районе Харькова в последнее время Россия координировала и осуществляла атаки из расположенных в непосредственной близости приграничных районов на своей территории. По словам чиновника, для защиты от таких атак Украина может использовать западные вооружения в соответствии с международными правовыми обязательствами. Хебештрайт отметил, что это касается и оружия, которое направляет в страну Германия.

На вопрос агентства DPA, применяла ли уже Украина против России западное оружие, генсек отвечать не стал. Но отметил, что ВСУ стоит разрешить использовать это оружие. Особенно против военных целей вблизи Украины, добавил Столтенберг.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным газеты Politico, канцлер Германии Олаф Шольц выступает за снятие ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России. Politico также привело заявление пресс-секретаря канцлера, заявившего о якобы невозможности раскрыть подробности договоренностей с Киевом по вопросу использования немецкого оружия.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт 2 июня призвала канцлера публично объяснить решение использовать немецкое оружие против целей на территории России. Политик пояснила, что тот, кто принесёт войну в Россию с помощью немецкого оружия, принесёт её в итоге на территорию Германии.

3 июня глава спецштаба по вопросам Украины при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что ВСУ, вероятно, начнут использовать переданные Берлином зенитные ракетные комплексы Patriot для ударов по российским самолётам, находящимся в небе над территорией России. Он отметил, что речь идёт о полётах не только над территорией России, но и в районе Харькова.

Президент России Владимир Путин 5 июня не исключил окончательного разрушения отношений с Германией из-за поставок Берлином ракет Киеву. Глава государства указал на то, что появление первых немецких танков на Украине вызвало «моральный и этический шок» в России. По словам Путина, отношение к Германии в России всегда было хорошим. Если появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по территории России, это окончательно разрушит двусторонние отношения, заявил российский лидер.