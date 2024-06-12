Днепропетровск, Украина, 12 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. По заводу в Днепропетровской области, на котором ремонтируют технику ВСУ, ночью 12 июня нанесли удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Он уточнил, что удар нанесли в 01:45 мск. Взрыв прогремел в районе Новомосковского трубного завода. На предприятие заходит железнодорожная ветка, на его территории находится много складских помещений, сообщил телеканал РЕН ТВ.

На территории цеха №2 собирают беспилотники и производят детали для ракет. У этого цеха есть отдельная подстанция, сообщил Лебедев.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории Днепропетровской области.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев также проинформировал о взрыве в районе индустриального парка в Сумах. Взрыв прогремел ранним утром. В этом районе расположены заводы с железнодорожными ветками и складские помещения.

Украинские СМИ утром 12 июня распространили информацию о прогремевшем под Днепропетровском взрыве и опубликовали фотографии, утверждая, что после взрыва вспыхнул пожар.