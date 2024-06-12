Киев, 12 июня, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что Киев никогда не согласится и не пойдёт ни на какие компромиссы с Россией. Он заявил об этом 10 июня в ходе выступления в немецком бундестаге и опубликовал видеозапись речи в Telegram-канале.

Kay Nietfeld/Global Look Press

По утверждению лидера киевского режима, время для компромиссов прошло, а жителям Украины пора восстанавливать нормальную жизнь в стране.

Зеленский также в очередной раз потребовал от Запада изъять активы России в пользу Киева, добавив, что киевский режим будет вести боевые действия, пока якобы не разрешит конфликт на собственных условиях.

Как сообщало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис 31 мая заявил, что в последнее время Зеленский ведёт себя всё более неустойчиво и эмоционально, а его окружение отмечает у него признаки сумасшествия. Эксперт отметил, что, похоже, глава киевского режима больше не доверяет президенту США Джо Байдену.

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин 11 июня рассказал, что Зеленский начал оскорблять лидеров Запада, чем только усугубляет собственное положение. По словам эксперта, лидер киевского режима «свято уверовал» в абсолютный рейтинг в западных странах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце мая указывал на то, что Зеленский в последнее время делает множество заявлений, скатываясь в истерику. По его мнению, это может быть связано с тяжёлой для украинских войск ситуацией на линии фронта.