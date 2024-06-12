Москва, 12 июня, 2024, 09:55 — ИА Регнум. В Сумах в районе индустриального парка прогремел взрыв, сообщил 12 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Michael Brochstein/Global Look Press

«В 4:05 в городе Сумы был слышен взрыв. Наши товарищи из Сум сообщают, что взрыв был со стороны северного пригорода, в направлении индустриального парка», — передал aif.ru.

По его данным, в районе индустриального парка находятся заводы с железнодорожными ветками и складские помещения. На этой территории также находится несколько подстанций, машиностроительный завод, завод утяжеленных труб и насосное производство.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам в Сумах.

Как сообщало ИА Регнум, подполье 10 июня проинформировало, что российские военные нанесли удар по складу ВСУ на территории Сумской области. По словам Лебедева, взрывы прогремели у Юнаковки в районе мастерских, в которых украинская армия ремонтирует военную технику.

Координатор николаевского подполья 10 июня также сообщил, что ВС России ударили по двум украинским бронетранспортёрам в Сумской области. Украинская армия потеряла там около 15 военных.