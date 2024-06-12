Москва, 12 июня, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Днём России в Telegram-канале видеороликом, в котором на карте страны в её границы включена Украина.

Кадр из видео

Политик выложил в интернет анимированную открытку с разворачивающейся картой России, территорию которой от восточной до западной границы постепенно заполняют цвета развевающегося государственного флага РФ.

При этом цвета флага России закрашивают и контролируемую Киевом территорию, как восточные части — Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области, так и Киев вместе с западными частями — Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и другие области.

«С Днём России!» — написал зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Медведев отмечал, что у киевского режима нет никаких шансов на «победу» над Россией. Политик подчеркнул, что ситуация не изменится, даже если Киев будет вести военные действия «до последнего украинца».

Зампред Совбеза также позднее заявил, что отмена выборов президента на Украине превращает её в несостоявшееся государство и означает гибель этого проекта. Он также назвал главу киевского режима Владимира Зеленского патологическим лжецом и трусом.

Медведев 27 мая подчёркивал, что России нужна только победа в спецоперации, и она её получит. По его словам, российская сторона добьётся необходимых результатов в конфликте в течение самого ближайшего будущего.