Москва, 12 июня, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Сегодня, когда мир оказался на распутье и определяется будущее человечества, Россия стала одной из немногих стран, олицетворяющих альтернативу тупиковому пути Запада. Об этом 12 июня заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в сообщении ко Дню России в блоге.

РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Сейчас, когда мир вошёл в новый этап не только технологического, социально-экономического, но и цивилизационного развития, действительно определяется будущее человечества. Я не преувеличиваю. Мир на распутье», — написала она.

По словам Матвиенко, то, что в данный момент происходит в духовной жизни западных стран, говорит о том, что они движутся в направлении «освобождения» человека от всего делавшего и делающего его человеком, «то есть личностью, существом думающим, чувствующим, творящим, созидающим, а не только потребляющим».

Спикер Совфеда отметила, что «сегодня наша страна — одна из немногих, кто олицетворяет, демонстрирует альтернативу тупиковому пути Запада».

Она уточнила, что именно Россия сегодня самым активным и последовательным образом противостоит курсу на «расчеловечивание» и сражается за сохранение цивилизации, основанной на базовых ценностях гуманизма: благо человека, его право на жизнь и всестороннее развитие, верховенство добра и неприятие зла, справедливость, взаимопомощь, крепкая и дружная семья.

Матвиенко заметила, что русский писатель Ф. М, Достоевский характеризовал эти вещи как присущий русскому народу инстинкт общечеловечности.

«Как видим, Россия в очередной раз решает задачи, значимые для всего международного сообщества, человечества в целом. Решает, считаю, успешно. Подтверждение этому — новая геополитическая реальность, тот факт, что в борьбе за справедливый миропорядок мы не одиноки. Впереди, верю, утверждение глобальной роли нашей страны как одного из лидеров подлинного мирового большинства», — резюмировала она.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Владимир Путин заявил, что Запад со своими колониальными повадками хотел не просто сдержать развитие России, а создать на её месте зависимое и угасающее пространство. Глава государства подчеркнул, что западные страны в стремлении ослабить страну столкнулись с многонациональным российским народом.

Путин 20 февраля отмечал, что планы недоброжелателей России по её изоляции провалились. Президент подчеркнул, что Россия переживает особое время, новизна которого заключается в том, что страну необходимо вывести на другой уровень развития, и она уже становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе.