Москва, 12 июня, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Строительство линии обороны украинской армии севернее села Липцы в Харьковской области началось почти два месяца назад, однако его не закончили к моменту начала наступления Вооружённых сил России. Об этом 12 июня рассказал журналистам пленный боец 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

По словам пленного, его батальону дали задачу вести оборону участка между сёлами Глубокое, Стрелечья и Красное севернее села Липцы, на котором и сейчас продолжаются боестолкновения.

Доценко уточнил, что его подразделение заняло эти позиции в конце сентября 2023 года. При этом у батальона не было тяжёлой техники и вооружения, у бойцов ВСУ помимо двух крупнокалиберных пулемётов в селе Стрелечье было только стрелковое оружие, ручные гранаты и пехотные гранатомёты.

Он уточнил, что фортификационные сооружения в этом районе начали возводить недавно и не успели подготовить к моменту начала наступательных действий российских военных.

«Их начали строить буквально там за пару месяцев до начала наступления вашего. Ну как, посадка идёт, ещё одна посадка. Они по полю нарыты, какие-то там окопные линии. В основном большая часть всего этого — она не достроена. То есть оно начато, материал лежит, какие-то бетонные доты, кучи там наваленные. До конца до ума это не доведено», — сказал пленный.

Украинским войскам пришлось самостоятельно вручную копать и оборудовать блиндажи из выданных на батальон брёвен, добавил Доценко.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Доценко рассказал, что на первом этапе наступления российских военных в Харьковской области бойцы ВСУ попали во множество «мини-котлов». По его словам, никакой контрбатарейной борьбы или поддержки тяжёлой техникой со стороны других частей украинской армии они не получили.

Попавший в плен украинский пограничник Александр Ильницкий 28 мая сообщил, что минных заграждений у границы России и контролируемой киевским режимом территории под Харьковом, о которых говорили командиры ВСУ, в реальности не было. Пленный добавил, что в тех местах в системе обороны Харькова наблюдается большая дыра, в которую очень легко зайти.

Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что Вооружённые силы России начали создание зоны безопасности на Украине. Он отметил, что действия российских военных на харьковском направлении спровоцировал Запад.