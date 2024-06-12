Вашингтон, 12 июня, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Восемь выходцев из Таджикистана задержали в США по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщила 11 июня телекомпания NBC.

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Уточняется, что подозреваемых задержали в ходе операции ФБР в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. По данным источников телекомпании, все задержанные нелегально попали в Соединенные Штаты через южную границу. ФБР вело расследование и наблюдало за подозреваемыми и прослушивало их на протяжении нескольких месяцев. Обвинений, связанных с подготовкой к теракту, задержанным не предъявляли, причина задержания связана с нарушением иммиграционного законодательства.

По данным издания New York Post, шестеро задержанных являются выходцами из Таджикистана, у них есть гражданство РФ. Отмечается, что ФБР в ходе операции якобы зафиксировало разговоры задержанных о взрывных устройствах. Предполагается, что речь могла идти о подготовке к теракту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, в Соединённых Штатах существует риск террористической атаки, подобной теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

По словам Рэя, в Вашингтоне обеспокоены тем, что некоторые группы или отдельные лица могли черпать «вдохновение» на Ближнем Востоке для атак в США.

В пресс-бюро Службы внешней разведки уточняли, что США выгораживают ответственных за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», а администрация президента США Джозефа Байдена активизирует работу для формирования искажённой картины атаки. Однако пропагандистская риторика Вашингтона по «Крокусу» плохо «продаётся»: американцы не могут добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС, уточнили в СВР.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в «Крокусе». Дипломат уличила Вашингтон в желании вывести киевский режим «из-под удара», при этом американские власти сами себя разоблачили.

Террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, включая шестерых детей. Ещё свыше 500 человек получили ранения. Суд признал по делу о теракте в «Крокусе» потерпевшими более 1,7 тыс. человек. Басманный суд Москвы в общей сложности постановил арестовать 18 человек из 20 обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концентром зале.