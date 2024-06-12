Новый, 840-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован отражением ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть — над акваторией, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, сообщения об упавших осколках поступают в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки.

Иван Шилов ИА Регнум Севастополь взрыв

«По оперативной информации спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал», — пояснил Развожаев.

В Минобороны сегодня, 12 июня, поздравили бойцов — участников СВО с Днём России. Также свои видеообращения к российским бойцам записали известные музыканты, журналисты и духовные лидеры.

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«С праздником, с Днём нашей любимой Родины», — отметил, в частности, певец Александр Маршал.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл напомнил, что не только русские, но и иноземцы называли Россию «Домом Пресвятой Богородицы» — Святой Русью.

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«Пусть она будет такой», — пожелал священнослужитель.

Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Вооружённых сил России в ночное время поразили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра.

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Целями для реактивной артиллерии в основном являются скопления живой силы противника, колонны бронетехники и укрепленные позиции ВСУ, пояснили в оборонном ведомстве, опубликовав соответствующие видеокадры.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.