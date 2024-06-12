Москва, 12 июня, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Расчёты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Вооружённых сил России в ночное время поразили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Ведомство разместило в своём Telegram-канале видеозапись с кадрами боевой работы артиллерийских подразделений группировки войск «Днепр». В Минобороны отметили, что российские бойцы днём и ночью уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады с боеприпасами, укрепленные позиции противника.

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Как сообщало ИА Регнум, 10 июня стало известно о том, что российские военные ударили по пункту бригады тактической авиации и пунктам временной дислокации иностранных наёмников ВСУ, а также поразили полевой артиллерийский склад украинских войск.

11 июня Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что Вооружённые силы России сбили украинские самолёты Су-27 и Су-25 на аэродромах базирования. Кроме того, удалось обезвредить 45 беспилотников ВСУ, а также две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и десять реактивных снарядов HIMARS производства США.