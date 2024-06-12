Киев, 12 июня, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Сигналы воздушной тревоги прозвучали на всей территории Украины второй раз за ночь. Об этом 12 июня свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

На всей территории страны с 06:15 мск действует режим опасности с воздуха. При этом тревога объявлялась сразу во всех регионах почти одновременно, с разницей в одну-две минуты.

Отбой воздушной тревоги был объявлен одновременно во всех регионах Украины в 06:48 мск. Взрывов во время режима воздушной тревоги не произошло, беспилотников в небе зафиксировано не было.

По данным украинских СМИ, объявление об опасности с воздуха связано с вылетом истребителя МиГ-31К, с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области. Истребитель является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Ранее ИА Регнум сообщало, что во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, а в Киеве произошла серия взрывов. Граждан попросили оставаться в укрытиях.