Вашингтон, 12 июня, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ограничатся финансовой и военной помощью Украине и не станут отправлять своих военнослужащих в зону боевых действий, поскольку конфликт не представляет для США непосредственной угрозы. Такое мнение в интервью телеканалу Fox Business высказал член палаты представителей Конгресса Уоррен Дэвидсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Если бы это действительно была экзистенциальная угроза для Америки, тогда я бы понимал, почему мы хотели бы, чтобы американская армия защищала Киев», — указал он, добавив, что считает нецелесообразным обсуждение возможного присутствия на Украине американских военных.

При этом конгрессмен отметил, что у Украины нет необходимых ресурсов, чтобы обеспечить ВСУ достаточным количеством вооружения. По словам Дэвидсона, даже повышение объёмов американской военной и финансовой помощи не помогут Киеву одержать победу на поле боя, в связи с чем ряд западных политиков высказывает предложения об отправке военнослужащих США на Украину.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине с задействованием американских войск может произойти только в случае полного поражения Киева. По мнению экс-агента ЦРУ Ларри Джонсона, для интервенции на Украину Соединённым Штатам потребовалось бы по меньшей мере 600-700 тысяч военнослужащих и долгие месяцы подготовки. Он отметил, что на данный момент США не в состоянии пойти на такой шаг, по меньшей мере потому, что общая численность всех американских войск составляет не более 450 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Также глава российского государства неоднократно подчёркивал, что Россия не имеет никаких причин воевать со странами альянса, а наоборот, заинтересована в развитии отношений.