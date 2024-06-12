Вашингтон, 12 июня, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Известную американскую телеведущую Опру Уинфри госпитализировали из-за проблем с желудком. Об этом сообщило 11 июня издание Daily Mail со ссылкой на её подругу Гейл Кинг.

Bill Ebbesen Опра Уинфри

Как пояснила Гейл Кинг, у телеведущей диагностировали «что-то вроде желудочного гриппа». Опра Уинфри, по словам Кинг, попала в больницу с сильным обезвоживанием и ей ставят капельницы.

Отмечается, что проблемы со здоровьем у телеведущей начались через пять месяцев после того, как она в эфире передачи WeightWatchers извинилась перед телезрителями за многолетнюю пропаганду диеты. Уинфри пояснила, что задала стандарты по снижению веса, которым не могла соответствовать сама. При этом телеведущую обвинили в приёме препаратов для похудения и их рекламе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве госпитализировали пародиста и телеведущего Юрия Аскарова с подозрением на пневмонию. Как рассказал сам пародист, ему стало тяжело дышать, а также поднялась температура. После этого 47-летнего артиста госпитализировали в инфекционное отделение, где провели обследования.