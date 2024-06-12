Донецк, 12 июня, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Расчёты гаубиц Д-20 группировки войск «Юг» Вооружённых сил России сорвали ротацию подразделений ВСУ на донецком направлении, уничтожив живую силу противника. Об этом в среду, 12 июня, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёты 152-миллиметровых пушек-гаубиц артиллерии общевойскового объединения Южной группировки войск нанесли удары и уничтожили боевиков ВСУ на донецком направлении специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что расчёт одной гаубицы Д-20 способен при ведении прицельного огня выполнять до пяти выстрелов в минуту и поражать цели на расстоянии свыше 17 километров. Корректировка огня осуществляется в режиме реального времени при помощи беспилотных летательных аппаратов, что позволяет поражать позиции противника с минимальным расходом боекомплекта.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Юг» ВС России за сутки улучшили позиции на переднем крае и поразили позиции ВСУ в районах Андреевки и Раздоловки в ДНР. Украинские войска потеряли свыше 740 военнослужащих, два бронетранспортёра, гаубицу M777 производства США, два орудия M119, самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и гаубицу 2А65 «Мста-Б» и четыре орудия Д-20. Кроме того, российские военные уничтожили склад ВСУ с боеприпасами.