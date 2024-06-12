Берлин, 12 июня, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Задержки в железнодорожном сообщении наблюдаются в Берлине после прибытия в столицу ФРГ главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Об этом он написал на своей странице в соцсети X. По словам обозревателя, такая ситуация вызвала гнев и другие эмоции у полмиллиона пассажиров по всей Германии.

Репке уточнил, что на возникшие неудобства отреагировали все люди, которые находились в одном вагоне с журналистом — они начали ругаться, перешёптываться или смеяться.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня британский эксперт Александр Меркурис предположил, что глава киевского режима отправился в зарубежные поездки из-за тяжёлой обстановки в Киеве. По словам эксперта, по этой причине тот недавно побывал в Сингапуре и на Филиппинах.

7 июня глава киевского режима выступил в полупустом зале парламента Франции. Говоря на французском языке, он призвал депутатов продолжать поддержку Украины.

11 июня оппозиционная партия ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) предупредила, что будет бойкотировать предстоящую речь главы киевского режима в бундестаге. Представители этой политической силы заявили, что он продвигает очень опасную спираль эскалации конфликта и сознательно наращивает угрозу ядерного конфликта.