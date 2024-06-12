Москва, 12 июня, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Беременная женщина пострадала в результате столкновения легковых автомобилей Mercedes SL-Class и Chevrolet в Москве. Об этом 12 июня сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 23:00 мск 11 июня на Новочеркасском бульваре в Марьино. При столкновении у автомобилей сильно деформировалась передняя часть кузова. Как утверждает очевидец произошедшего, Mercedes двигался на большой скорости по шоссе и с выключенными фарами. Но у водителя Mercedes своя версия ДТП.

«Он ехал с главной, но поворачивал. По правилам дорожного движения он должен был уступить. Разогнаться тут было невозможно, чтобы быстро ехать. Я максимально ушел вбок, чтобы не в пассажирское ударить сиденье», — указал водитель Mercedes, обвиняя в столкновении мужчину за рулем Chevrolet.

В результате ДТП пострадала беременная женщина, ехавшая пассажиром в Chevrolet, её зажало в салоне и спасателям пришлось применить специнструменты для вызволения пострадавшей. Женщину госпитализировали, утверждается, что у неё травма шеи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что движение на внутренней стороне 76-го километра Московской кольцевой автодороги частично перекрыли из-за ДТП с участием легкового автомобиля BMW и мусоровоза, который в результате аварии перевернулся. Водитель опрокинувшегося в результате ДТП грузового автомобиля скончался от полученных травм.

В результате ДТП с участием автомобиля Maserati в Московской области 8 июня погиб один несовершеннолетний и ещё один пострадал. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением.