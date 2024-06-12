Рим, 12 июня, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Италия, председательствующая в G7, направила президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашения на саммит «Большой семёрки», который пройдёт 13–14 июня в Фазано. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 11 июня на официальном сайте G7.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«В соответствии с предыдущими форумами G7 в заседаниях примут участие представители ряда государств и международных организаций, приглашённые страной-председателем», — говорится в заявлении.

Кроме того, среди приглашённых на саммит в Италии есть президент Аргентины Хавьер Милей, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидеры Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Алжира, Иордании, Туниса, Кении и других государств. Также во встрече примут участие представители Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что президент Аргентины отказался от участия в саммите «Большой семёрки» в Италии, как и в конференции по Украине в Швейцарии. Однако позднее издание Clarín сообщило, что Хавьер Милей изменил своё решение. В числе участников саммита G7, как заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, будет глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ожидается, что в рамках предстоящего саммита страны «Большой семёрки» объявят о планах по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, на встрече также объявят о новом пакете антироссийских санкций и мер экспортного контроля.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, коллективный Запад украл у России многие активы, в том числе российские золотовалютные резервы. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя обсуждение на Западе способов передать Киеву российские активы, предупреждала, что Москва примет серьёзные ответные меры в случае такого шага.