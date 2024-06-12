Вашингтон, 12 июня, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Выходки сына президента США Хантера Байдена большого значения не имеют, но недопустимы, поскольку страдает репутация страны. Такое мнение выразил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск 11 июня в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск прокомментировал публикацию пользователя, в которой говорилось, что члены семьи президента США Джозефа Байдена и их бизнес-партнёры причастны в целом к совершению 459 преступлений.

«Личные выходки Хантера Байдена не имеют большого значения, на мой взгляд. <…> Но нанесение ущерба целостности и репутации Соединенных Штатов неприемлемо, поскольку это позорит страну», — так написал Маск под публикацией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сыну американского президента Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тысяч. Окончательный вердикт по делу сына Байдена может быть вынесен в октябре текущего года.

Жюри присяжных 11 июня вынесло обвинительный вердикт Хантеру Байдену по всем трём пунктам. Его обвинили в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками, что является нарушением федерального закона. Сын американского лидера не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

5 июня Хантера Байдена обвинили в отправке фото наркотиков дилерам. Стало известно, что он отправлял наркодилерам фотоснимки наркотиков. При рассмотрении дела в суде обвинитель показал присяжным видео, которые удалось получить с электронных устройств Байдена-младшего. На одном из них Байден-младший был без футболки с предметом, похожим на трубку для курения.

По словам свидетеля, с сентября по ноябрь 2018 года Хантер Байден обналичил с карты $150 тыс. В середине октября он заплатил наличными за оружие. Прокуратура при этом полагает, что сын Байдена вместо уплаты налогов потратил миллионы долларов на наркотики.