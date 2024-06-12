Севастополь, 12 июня, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Севастополе, сообщил 12 июня глава города Михаил Развожаев.

MOD Russia/Global Look Press

Он уточнил, что в небе замечены цели.

«Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Глава Севастополя призвал жителей перейти в укрытия и избегать открытых пространств. Кроме того, он напомнил горожанам об опасности осколков.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 7 на 8 июня в акватории у Севастополя уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Его обезвредили в районе Стрелецкой бухты.

10 июня Михаил Развожаев заявил, что попытки украинских военных повлиять на ситуацию ударами дальнобойных ракет обречены на провал. Он отметил, что Россия увеличит группировку своих сил ПВО. Губернатор добавил, что, несмотря на периодические атаки ВСУ, обстановка в Севастополе в целом напряжённая, но контролируемая.