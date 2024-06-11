Пхеньян, 12 июня, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму, в которой поздравил с Днём России. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ИА Регнум День России

«В телеграмме товарищ Ким Чен Ын от имени правительства и всего народа КНДР послал горячие поздравления и товарищеский привет президенту (России Владимиру Путину. — Прим. ред.) и в его лице дружественному правительству и народу России по случаю Дня России», — говорится в сообщении.

В поздравительной телеграмме лидер КНДР отметил, что Россия, несмотря на всевозможные вызовы и санкции, решительно защищает свои интересы, безопасность и суверенитет, достигая успехов.

Также Ким Чен Ын выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений Москвы и Пхеньяна, которые внесут существенный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию с визитом, в рамках которого встречался с Владимиром Путиным. Между лидерами государств состоялись переговоры, в ходе которых стороны обсудили стратегическое и тактическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе. Глава российского государства заявил, что Россия будет помогать КНДР в развитии собственной космической программы и создании спутников. В январе главы министерств иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи обсудили реализацию договорённостей, достигнутых между лидерами государств.

18 марта лидер КНДР заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным откроет новую эпоху в двусторонних отношениях, а также выразил уверенность, что под руководством Путина российский народ будет надёжно защищать суверенитет и безопасность страны.