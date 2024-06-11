Париж, 12 июня, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Известная французская певица и актриса Франсуаза Арди скончалась в возрасте 80 лет в Париже. Об этом 11 июня сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на её сына, Тома Дютрона.

blickpixel Траур

Сын певицы, музыкант Тома Дютрон, опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию Арди с комментарием: «Мама ушла».

Как отметил телеканал, певица с 2004 года боролась с лимфомой, она прошла длительное лечение, но в 2019 году у неё нашли новое онкологическое заболевание.

Франсуаза Арди родилась 17 января 1944 года в Париже. В 1961 году фирма Vogue предложила ей контракт на запись дебютного сингла, который оказался удачным и разошёлся двухмиллионным тиражом. Кроме французского, Арди исполняла песни на английском, испанском, итальянском и немецком языках. Долгое время сотрудничала с домами моды «Пако Рабан», «Ив Сен-Лоран», «Курреж» и была одним из главных эталонов красоты 1960-х годов.

Арди снялась в нескольких фильмах, в том числе в фильме «Большой приз» («Гран-при»), получившем три награды «Оскар» американской киноакадемии, и в фильме «Мужское — женское» режиссёра Жана-Люка Годара.

В 2023 году Франсуаза Арди вошла в список 200 величайших певиц всех времён по версии американского журнала Rolling Stone.