Вашингтон, 12 июня, 2024, 00:44 — ИА Регнум. США послали Украине чёткие сигналы о том, что дни главы киевского режима Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака у власти сочтены. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своём YouTube-канале.

ИА Регнум Ермак и Зеленский

По словам эксперта, в американской прессе увеличилось количество публикаций с критикой в адрес Киева. Меркурис считает, что так подготавливается почва для смещения главы киевского режима.

Аналитик привёл в пример статью из газеты The Financial Times, в котором утверждалось, что у главы киевского режима развилась паранойя. Он также указал на то, что на конференцию в Швейцарию, посвящённую так называемой «формуле мира» Киева, не приедет американский лидер Джо Байден.

Вместо него в указанном саммите примет участие вице-президент США Камала Харрис, у которой, по мнению Меркуриса, нет особого влияния в Вашингтоне. Эксперт полагает, что замена Байдена на Харрис говорит о том, что Белый дом начинает дистанцироваться от главы киевского режима и, возможно, подыскивает ему замену.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очевидным тот факт, что Запад через некоторое время захочет убрать нынешнего главу киевского режима. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что будущее главы киевского режима может быть предрешёно из-за потери им легитимности, поскольку его полномочия истекли 20 мая.

7 июня президент России Владимир Путин напомнил, что в конституции Украины ничего не сказано о продлении полномочий главы киевского режима. В связи с этим российский лидер назвал ситуацию в Киеве узурпацией власти. Он также выразил уверенность в том, что всё нынешнее руководство Украины заменят.