Москва, 11 июня, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Звание генерал-полковника присвоено заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Василию Трушину и начальнику главного управления вооружения ВС РФ Анатолию Гуляеву. Соответствующий указ 11 июня подписал президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Максим Блинов

«Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации — генерал-полковника Гуляеву Анатолию Васильевичу, Трушину Василию Викторовичу», ― говорится в документе, который опубликовали на официальном портале правовой информации.

Кроме того, глава государства присвоил звание генерал-лейтенанта замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаилу Бабичу и руководителю Главного управления инновационного развития (ГУИР) Минобороны РФ Александру Осадчуку.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому и начальнику управления оперативной подготовки ВС РФ, командующему 68-м армейским корпусом Виталию Подлесному.

Также указом президента звание Героя России присвоено посмертно участнику спецоперации полковнику Магомедали Магомеджанову, который служил заместителем командующего 18-й армии.