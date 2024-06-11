Москва, 11 июня, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Фестиваль-форум «Российская креативная неделя» состоится в июле в Москве, сообщили организаторы мероприятия на своём сайте.

Алексей Никольский / РИА Новости

Деловая программа пройдёт в инновационном научно-техническом центре (ИНТЦ) «Ломоносов» с 3 по 5 июля. Участие в ней будет бесплатным. На официальном сайте мероприятия откроют предварительную регистрацию.

В форуме примут участие предприниматели, технологические компании, институты развития, учреждения образования, а также представители власти и регионов. Планируется, что на фестивале выступят более 300 представителей креативных индустрий.

В ИНТЦ «Ломоносов» проведут стратегические сессии, кросс-индустриальные дискуссии, кейс-стади, мастер-классы, открытые интервью и круглые столы. Ключевыми направлениями программы станут: российская и локальная идентичность, меры поддержки креативных индустрий, экономический эффект от креативной экономики, пространственное развитие и креативная экономика как индустрия ценностей.

Президент АНО «Креативная экономика», директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова раскрыла цели и задачи форума.

«Креативная неделя в Москве задает векторы развития креативной экономики для всей страны. С одной стороны, на деловой программе, мы представляем срез рынков — как они себя чувствуют, в каком направлении двигаются, на чём построены стратегии их развития. С другой — мы собираем кейсы со всей страны, лучшие практики, чтобы понять, как их применить в рамках регионов или шире. Совместно с нашими партнерами, специально для форума, мы проводим исследования — рыночные, социологические — для того, чтобы на сессиях мы могли понять в какой точке по заданной проблематике мы находимся в данный момент, определить задачи и совместно наметить пути их решения», — отметила она.

Генеральный директор АО «Просвещение» Наталья Третьяк назвала планируемое мероприятие одним из важнейших событий года для бизнес-сообщеста и государства.

«Просвещение» уже не первый год является партнером «Российской креативной недели». Мы убеждены, что это одно из важнейших событий года для бизнеса и государства. Мы живем в цифровую эпоху, когда технологии развиваются невероятными темпами, а нейросети могут писать картины, музыку и тексты. И как ни парадоксально, из-за этого важность креативного мышления для экономики только растет. Ведь только человек может заложить по-настоящему нужные и важные смыслы в продукты, сервисы и произведения искусства, которые он создает, а искусственный интеллект в данном случае может служить лишь вспомогательным инструментом. Приглашаем всех желающих присоединиться к «Российской креативной неделе» и узнать обо всех возможностях креативных индустрий в нашей стране», — подчеркнула глава организации.

Сессии «Российской креативной недели» будут транслироваться на её сайте и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, первый форум «Российская креативная неделя» состоялся в 2020 году в Москве. На площадке форума стало традицией провидение выездного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура».

С 2021 года в Красноярске проводится окружной форум «Российская креативная неделя — Сибирь». В 2023 году во Владивостоке прошла «Российская креативная неделя — Дальний Восток». В нынешнем году форум впервые состоялся в Челябинске на Урале.