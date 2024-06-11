Москва, 11 июня, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Руководство палестинского движения ХАМАС обещало освободить двух удерживаемых в секторе Газа граждан Российской Федерации, для этого необходимо прекращение огня на территории палестинского анклава. Об этом в беседе с журналистами 11 июня заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и стран Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Global Look Press/ xinhua/Sameh Rahmi

«У нас остались… два заложника из числа российских граждан. Мы всегда очень активно перед хамасовцами эти вопросы ставили с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан», — указал дипломат.

Богданов уточнил, что руководство ХАМАС для освобождения и передачи россиян представителям Международного комитета Красного Креста необходим режим прекращения огня в секторе Газа. Вопрос пленных, в частности, был обсуждён в беседе с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Мазруком, добавил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, в апреле посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила, что на тот момент в плену ХАМАС находилось трое россиян, также имеющих израильское гражданство. По её словам, всего в заложниках у ХАМАС числятся 134 человека, из которых власти Израиля 36 признали погибшими.

30 мая Михаил Богданов на встрече с родственниками удерживаемых ХАМАС россиян сообщил, что МИД предпринимает все возможные усилия, направленные на их освобождение. Он подчеркнул, что этот вопрос является исключительно важным и имеет приоритетное значение для ведомства и российских посольств на Ближнем Востоке.

8 июня Армия обороны Израиля в результате спецоперации районе лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа освободила четырёх заложников, которые удерживались ХАМАС с 7 октября 2023 года. В их числе оказался один гражданин РФ. В от же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео с освобождённым из плена ХАМАС россиянином.