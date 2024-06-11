Москва, 11 июня, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Коллектив авторов оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов получит Государственную премию РФ в области науки и технологий 2023 года. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

РИА Новости / Михаил Климентьев

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Премию присудили директору Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, академику РАН Сергею Готье, заведующей Московским координационным центром органного донорства доктору медицинских наук, профессору РАН Марине Мининой и президенту Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, академику РАН Могели Хубутии.

Учёные обосновали, создали и внедрили систему лечения взрослых и детей, имеющих врожденные или приобретенные заболевания жизненно важных органов в терминальной стадии. Речь идёт об оригинальных хирургических технологиях пересадки органов.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Владимир Путин поручил обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров, выделив финансирование на эти цели. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который должен предоставить доклад президенту до 1 июля 2024 года.

Также российский лидер заявил о важности подготовки в России квалифицированных кадров в медицине и совершенствования деятельности профильных учебных заведений. Кроме того, Путин назвал ключевым приоритетом для государства повышение продолжительности жизни. Он отметил, что правительство России каждый год расширяет программу оказания бесплатной медицинской помощи.