Москва, 11 июня, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присудил государственную премию 2023 года в области литературы и искусства скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину, которые являются авторами Ржевского мемориала. Указ главы государства опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

/ Российское военно-историческое общество

Отмечается, что премия присуждена за памятники и мемориалы, посвященные знаковым событиям отечественной истории.

Этим же указом госпремию присудили певцу Ильдару Абдразакову, директору музея-заповедника «Царское Село» Ольге Таратыновой и директору «Царскосельской янтарной мастерской» Борису Игдалову.

Коробцов и Фомин являются авторами нескольких мемориалов, посвящённых героическим и трагическим событиям российской истории. Среди них Ржевский мемориал Советскому солдату (2020 год), комплекс «Курская битва» (2023), Мемориал в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида (Ленинградская область, 2024).

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет в планах устраивать торжественный приём в Кремле по случаю Дня России. В предыдущие годы глава государства проводил в этот день церемонию награждения Героев Труда и лауреатов госпремий.