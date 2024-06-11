Буйнакск, Дагестан, 11 июня, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Количество жителей Буйнакска, которых пришлось госпитализировать из-за острой кишечной инфекции, достигло 127, сообщила 11 июня пресс-служба минздрава Дагестана.

Николай Гынгазов / Global Look Press

«Пролечено и выписано уже 36 пациентов, поступивших сюда с острой кишечной инфекцией. На данный момент в стационаре лечится 91 пациент, из них 72 дети», — говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что медики продолжают проводить профилактические меры среди населения города. Также отмечается важность фагирования (введение в организм естественных врагов вредных бактерий) населения и вакцинация от вирусного гепатита А. Жителей города призвали пить только кипячёную или бутилированную воду, тщательно мыть руки и обдавать кипятком фрукты и овощи перед едой.

Как сообщало ИА Регнум, сообщения о массовых случаях отравления в Буйнакске начали поступать 10 июня. В этот день в больницы с жалобами обратились 270 человек. К вечеру госпитализировали 84 человека с признаками острой кишечной инфекции.

Следователи провели обыск в МУП «Буйнакскводоканал». Они проверили работу лаборатории, где хлорируют и исследуют воду. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах расследования.

Управление Роспотребнадзора в Дагестане 11 июня сообщило, что специалисты в ходе анализа воды в водоводе Буйнакска выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы. Исследование воды будет идти ещё несколько дней. Причиной вспышки отравлений в городе назвали аварию на магистральном водоводе, из-за которой читая вода смешалась с неорганизованными стоками.