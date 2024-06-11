Москва, 11 июня, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что он вместе с коллегой Сергеем Обуховым разработал и направил на рассмотрение в правительство законопроект, который вводит запрет на ношение одежды, скрывающей лицо.

Petar Milošević

«Постарался учесть все замечания, высказанные вами, чтобы, запретив сами понимаете что, не запретить шарфы, кепки, солнцезащитные очки и костюмы дедов Морозов», — написал Матвеев в Telegram-канале.

Он отметил, что направление проекта закона в правительство необходимо в рамках выполнения обязательных процедур. После того, как депутаты получат отзыв, они могут уточнить формулировки в документе. Матвеев подчеркнул, что это вопрос безопасности России, и призвал не спорить о «моде», принятой в пустынях.

Вопрос о запрете ношения в России никаба поднял глава СПЧ Валерий Фадеев в мае. Он объяснил, что при закрытии лица трудно идентифицировать человека. Против этой инициативы выступил зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его мнению, это может помешать укреплению отношений со странами Востока. При этом зампред ДУМ заявил о готовности обсудить вопрос с властями.

Муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохаммад напомнил, что ношение никаба не является обязательным в исламе, так как эта религия предписывает женщинам покрывать голову, но не лицо. Священнослужитель выступил против ношения полного облачения для женщин.

Автор портала Ислам Ньюс Айдар Бариев заявил, что никаб не относится к исламской одежде, в этой религии нет норм, которые бы обязывали закрывать лицо. Он отметил, что в ряде южных доисламских племён носили такую одежду.