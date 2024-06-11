Братислава, 11 июня, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Передача Словакией истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была незаконной. Об этом 11 июня заявил госсекретарь минобороны страны Игор Мелихер в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

(сс) KarolH

«Истребители МиГ-29 были направлены на Украину незаконно. Я готовлюсь принять юридические меры в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя», — написал он.

По словам Мелихера, выяснилось, что нет никаких официальных материалов, которые давали бы право экс-министру минобороны пойти на такой шаг.

Он пояснил, что экспертный анализ Надя, которым экс-министр обосновывал необходимость поставки МиГ-29 Киеву, не существует.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года исполнявший тогда обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что правительство страны утвердило передачу Украине Миг-29. По его словам, правительство единодушно одобрило международное соглашение о дарении истребителей и систем ПВО Kub.

В январе 2024 года министр обороны Словакии Роберт Калиняк, который занял пост в октябре 2023-го, обвинил прошлое правительство в том, что страна осталась без ракетной защиты, боевой авиации и обещанной компенсации за поставку Киеву МиГ-29. По его словам, Словакия так и не получила от США и Евросоюза 700 млн евро за истребители, переданные украинской армии.